В Челябинске задержали четверых наркоторговцев с закладками

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полиция задержала нескольких мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков. Трое из них, неработающие ранее судимые возрастом 40 и 36 лет, расфасовали в 50 пакетов более 60 граммов запрещенного вещества.

– В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Наркодилеры заключены под стражу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Еще один дилер действовал отдельно. 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья нес 44 грамма наркотика, разложенного в 80 пакетов. Дома у него нашли упаковочный материал, весы и банковские карты.

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