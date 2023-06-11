В Челябинске частично перекроют движение по улице Дегтярева

Фото: google.ru/maps
В Металлургическом районе Челябинска на несколько дней ограничат движение по улице Дегтярева. Это произойдет из-за работ по реконструкции теплотрассы.
– С 8 часов 12 июня до 20 часов 15 июня будет ограничено движение транспорта по улице Дегтярева в районе дома № 98, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
В администрации просят водителей планировать свой маршрут, учитывая ограничения на дороге.
В Челябинске продолжается опрессовка. В большинстве районов первый этап закончен, наступил второй. График отключения горячей воды можно увидеть в материале КП-Челябинск.
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