В Челябинске частично перекроют движение по улице Дегтярева

Фото: google.ru/maps

В Металлургическом районе Челябинска на несколько дней ограничат движение по улице Дегтярева. Это произойдет из-за работ по реконструкции теплотрассы.

– С 8 часов 12 июня до 20 часов 15 июня будет ограничено движение транспорта по улице Дегтярева в районе дома № 98, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В администрации просят водителей планировать свой маршрут, учитывая ограничения на дороге.

В Челябинске продолжается опрессовка. В большинстве районов первый этап закончен, наступил второй. График отключения горячей воды можно увидеть в материале КП-Челябинск.

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