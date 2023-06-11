В Челябинской области погиб пассажир машины, перевернувшейся на изгибе дороги

Машина превратилась в хлам. Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Челябинской области в Карталинском районе произошла смертельная авария. 55-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением на изгибе дороги и уехал в кювет, после чего машина перевернулась. Погиб 36-летний пассажир.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир скончался в медицинском учреждение, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Сейчас все подробности аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее под Челябинском столкнулись четыре машины. Обошлось без жертв, но один из водителей обратился к медикам за помощью.

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