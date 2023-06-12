В Челябинске молодой водитель «Лады» выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

Автомобиль на полном ходу протаранил дорожные столбики Фото: СОЦСЕТИ

В Челябинске 21-летний водитель «Лады» вылетел на тротуар и сбил двух женщин-пешеходов. Инцидент случился накануне вечером в районе остановки «Педучилище».

Как рассказали КП-Челябинск в городской Госавтоинспекции, молодой человек не справился с управлением.

— В результате ДТП женщины получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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