В Челябинске молодой водитель «Лады» выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

Автомобиль на полном ходу протаранил дорожные столбики
Фото: СОЦСЕТИ
В Челябинске 21-летний водитель «Лады» вылетел на тротуар и сбил двух женщин-пешеходов. Инцидент случился накануне вечером в районе остановки «Педучилище».
Как рассказали КП-Челябинск в городской Госавтоинспекции, молодой человек не справился с управлением.
— В результате ДТП женщины получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
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