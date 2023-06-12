Амбассадор Башкирии Раис Габитов завершил обустройство Южноуральской тропы в Челябинской области

Раис Габитов с волонтерами. Фото: Южноуральская тропа/vk.com

Завершено обустройство Большой Южноуральской тропы — пешеходного маршрута, который разработал амбассадор Башкирии Раис Габитов вместе с друзьями.

— Финиш! Тропа по Южному Уралу от озера Банного в Башкирии до озера Тургояк в Челябинской области готова! — сообщили в группе «Южноуральская тропа».

С начала месяца волонтеры отмаркировали 60-километровый участок Зюраткуль — Веселовка — Уреньга — Златоуст и финальный участок: нацпарк «Таганай» — Ицыл — озеро Тургояк. Яркие оранжево-белые метки помогут туристам быстрее пройти маршрут и не заблудиться в непогоду.

— Особенно сложным (но и красивым) оказался участок между Второй и Первой Сопкой хребта Уреньга. Четыре километра курумов, исчезающих лесных тропинок и скал с потрясающим видом на Златоуст, Таганай, Нургуш и Иремель, — сообщили организаторы.

Самые значимые места вынесли на карту. Инфографика: Сергей Зверев

Как сообщала ранее «Комсомолка», тропа начинается в Башкирии, у озера Банное, и через Абзаково идет в Белорецк. Потом спуск на локацию, которой раньше не было в маршрутах — Журболото. Через горы, поляны и поселки — на Иремель, а там уже по тропе природного парка. Далее по маршруту: Большой Нургуш, озеро Зюраткуль, Златоуст, национальный парк «Таганай» и наконец озер Тургояк.

При создании тропы учитывали, чтобы она проходила по самым красивым вершинам и знаковым местам, а также соединяла уже существующие маршруты и инфраструктуру — чтобы туристам было где заночевать.

— Мой принцип — не особо останавливаться в палатках, а ходить много, но ночевать с комфортом, чтобы там был приют, баня или гостиница. Поэтому концепт такой же, как у европейских, американских троп, у Ликийской тропы в Турции, — рассказывал ранее КП-Челябинск Раис Габитов.

При этом не обязательно проходить все 500 километров за раз. Можно разбить тропу на много-много кусочков и собирать ее как пазл. О том, как появилась идея Южноуральской Тропы и как один турист уволился с работы, чтобы пройти ее целиком, — читайте в нашем материале.

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