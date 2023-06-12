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НовостиОбщество12 июня 2023 8:14

Прокуратура начала проверку из-за давки в «Орлане» Челябинск — Екатеринбург

Перед большими выходными маршрут оказался слишком популярным
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Это уже не первая проверка после жалоб на нехватку мест

Это уже не первая проверка после жалоб на нехватку мест

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Транспортная прокуратура проверит работу Свердловской пригородной компании после жалоб на давку в рельсовом автобусе «Орлан», пишет ИА «Уральский меридиан». Ранее в сети появилось видео, снятое 9 июня, где сняли как пассажиры вынуждены ехать стоя в тамбуре.

В сообщении прокуратура указывает на то, что билетов продано больше, чем было мест для сидения. Впрочем, на «Орлан» билеты продаются без указания мест. Железнодорожники поспешили исправить ситуацию: с 10 по 13 июня увеличили число вагонов до четырех.

Отметим, что такая ситуация происходит не первый раз. Когда «Орлан» только запустили в ноябре прошлого года, пассажиры уже жаловались на нехватку мест и тогда тоже вмешивалась транспортная прокуратура. После чего временно увеличивали число вагонов.

Кстати, с февраля «Орлан» Челябинск-Екатеринбург стал ходить дважды в день.

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