Прокуратура начала проверку из-за давки в «Орлане» Челябинск — Екатеринбург

Это уже не первая проверка после жалоб на нехватку мест Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Транспортная прокуратура проверит работу Свердловской пригородной компании после жалоб на давку в рельсовом автобусе «Орлан», пишет ИА «Уральский меридиан». Ранее в сети появилось видео, снятое 9 июня, где сняли как пассажиры вынуждены ехать стоя в тамбуре.

В сообщении прокуратура указывает на то, что билетов продано больше, чем было мест для сидения. Впрочем, на «Орлан» билеты продаются без указания мест. Железнодорожники поспешили исправить ситуацию: с 10 по 13 июня увеличили число вагонов до четырех.

Отметим, что такая ситуация происходит не первый раз. Когда «Орлан» только запустили в ноябре прошлого года, пассажиры уже жаловались на нехватку мест и тогда тоже вмешивалась транспортная прокуратура. После чего временно увеличивали число вагонов.

Кстати, с февраля «Орлан» Челябинск-Екатеринбург стал ходить дважды в день.

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