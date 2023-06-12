В Магнитогорске жителям частично расселенного дома, где случился пожар, предложено временное жилье

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Для жителей старой трехэтажки в Магнитогорске, где накануне случился пожар, организован пункт временного размещения. Об этом сообщили на официальной странице администрации города ВКонтакте.
— Жильцами пострадавших от возгорания квартир оказались пять семей. В настоящий момент в пункте временного размещения находится один человек. Остальными было принято решение разместиться у родственников, — прокомментировал начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский.
Для получения консультации и помощи жители дома могут обратиться в управление соцзащиты населения по номеру: 8 (3519) 26-03-24.
ЧП произошло в воскресенье, 11 июня. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже и перекинулся на кровлю. Самостоятельно эвакуировались 10 человек, пятерым понадобилась помощь сотрудников МЧС.
Дом 1933 года постройки и уже частично расселен. В соцсетях Магнитогорцы возмущаются, что жителям не выдали новое жилье раньше.
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