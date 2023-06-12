Челябинский архиерейский хор и солист Большого театра исполнили гимн России в храме

Автором идеи стал 23-летний регент хора Петр Кузницын Фото: кадр с видео

Архиерейский мужской хор Свято-Симеоновского собора ко Дню России исполнил гимн страны в стенах собора. Репетиции шли более месяца. Автором идеи стал регент хора — 23-летний Петр Кузницын.

— Петь гимн без музыкального сопровождения — довольно сложная задача. Но в этом деле нам очень помог собор и его благодатная акустика. Надеемся, что все задуманное получилось, и строки торжественной песни проникнут в душу к каждому услышавшему, — поделился Петр Кузницын.

На запись видеоклипа специально прилетел солист Большого театра Москвы, обладатель благородного баритона Александр Краснов, который когда-то был певчим Свято-Симеоновского собора. Он не смог отказать друзьям и с радостью откликнулся на предложение исполнить сольную партию.

— Я очень люблю церковную музыку и всегда с уважением относился к Православию. Промыслительно, что я исполняю роль Иоанна Крестителя из оперы «Саломея» на всех континентах. Скоро эта опера будет представлена на сцене Большого театра, — поделился Александр Краснов.

Это далеко не единственное видеопоздравление от южноуральцев. Сотрудники челябинской полиции записали праздничный клип на патриотическую песню «Большая Россия». А губернатор Алексей Текслер выступил с путешественником Федором Конюховым. Видео записали на озере Тургояк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru