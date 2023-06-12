В Челябинской области страшное ДТП унесло жизни шести человек, трое их них — дети

В результате столкновения «ВАЗы» превратились с груду металла. У водителей и пассажиров практически не было шансов. Фото: ГИБДД Челябинской области

Шесть человек, трое из которых — дети погибли при столкновении «ВАЗ-2114». ДТП произошло на 123 км дороги Южноуральск — Магнитогорск в Нагайбакском районе.

— В результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На место лично выехал начальник ГИБДД Челябинской области.

Обновлено 16:40

Прокуратура Нагайбакского района поставила на контроль ход проверки по факту ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовное дела о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ).

— По предварительным данным, погибли оба водителя и четверо пассажиров, из них трое детей 2017, 2011, 2006 годов рождения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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