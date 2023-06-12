Жители Челябинска попросили почистить реку Миасс от водорослей

Фото: А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!/vk.com

Жителей Челябинска возмутило состояние реки Миасс в центре города. Подписчик сообщества «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» выложил фотографию, на которой видно, что водную гладь затягивает тина, и попросил почистить воду

— Это очень некрасиво, — отмечает автор фото.

Оказалось, чистить реку Миасс прямо сейчас нельзя — идет нерестовый период. Правда, скоро он уже завершится. Реку будут приводить в порядок после 15 июня. В этом году чистка пройдет на трех участках: от моста на улице Красной до улицы Кирова, затем до пешеходного моста у недостроенного конгресс-холла, а потом и до моста на проспекте Победы.

А вода зацвела из-за погоды.

— В связи с аномальной жарой в водоемах Южного Урала раньше, чем обычно, могут зацвести водоросли. Жаркая погода, установившаяся в нашем регионе, активно способствовала более раннему, чем обычно, цветению тополей, а также других деревьев — таких, как липа, сосна. В связи с этим на многих водоемах области стала появляться пленка из пыльцы, которая оседает на водной глади из-за деревьев, растущих неподалеку. Пленка абсолютно безопасна для людей — кроме тех, у кого аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов, — объяснили ранее в Минэкологии.

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