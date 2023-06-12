Губернатор Челябинской области вручил медали шестерым участникам СВО

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В День России, 12 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные награды участникам СВО. Торжественная встреча состоялась в театре оперы и балета имени Глинки, где также прошел торжественный концерт.

Глава региона вручил медали «За отвагу» шестерым военнослужащим из Челябинской области за проявленные мужество и отвагу в ходе спецоперации. Награды получили Марс Бадретдинов, Андрей Барков, Дмитрий Ваньков, Александр Ворошилов, Виталий Вострецов и Виталий Железняк.

— Нас всех объединяет любовь к Родине, к России, могучая вера в свое Отечество. Это единство во все времена помогало россиянам пройти через трудности и преграды, выстоять в суровых испытаниях, с честью ответить на любые вызовы, — отметил глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер также отметил, что решимость и сплоченность особенно важны сейчас, когда Россия страна противостоит агрессии западных стран.

— Сегодня в зале вместе с нами наши героические земляки — участники специальной военной операции. Низкий поклон и великая благодарность этим людям, всем, кто сегодня на передовой с честью выполняет воинский долг, — обратился к военнослужащим Алексей Текслер, поблагодарив их за помощь в восстановлении мирной жизни на новых территориях.

Также в зале присутствовал подполковник Максим Шоломов. Ему было присвоено высочайшее звание — Герой Росси за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при проведении специальной военной операции. Южноуралец с первых дней участвовал в СВО. Как подчеркнули в пресс-службе правительства Челябинской области, благодаря грамотным и решительным действиям Максима Шоломова, противник понес значительные потери в технике и живой силе. В одном из боев, будучи тяжело раненым, он вывел из-под огня десятки бойцов и спас их жизни.

С Максимом Шоломовым Алексей Текслер провел личную встречу

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