В Челябинске на две недели отключили горячую воду в 1193 домах

Челябинцам две недели придется обходиться без горячего водоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 13 июня стартует второй этап массовых опрессовок. Как сообщили вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, горячей воды в ближайшие две недели не будет в 1193 многоквартирных домах, 70 детских садах 23 больницах и поликлиниках.

Отключения проведут во всех городских районах, за исключением Советского и Металлургического. Впрочем, часть жителей Металлургического района и так уже сидит без горячей воды. Из-за многочисленных аварий опрессовку там продлили на две недели.

Вот список домов, в которых горячей воды не будет с 13 по 27 июня:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Тракторозаводский район

Центральный район

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