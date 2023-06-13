В Челябинске на две недели отключили горячую воду в 1193 домах

Челябинцам две недели придется обходиться без горячего водоснабжения
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске 13 июня стартует второй этап массовых опрессовок. Как сообщили вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, горячей воды в ближайшие две недели не будет в 1193 многоквартирных домах, 70 детских садах 23 больницах и поликлиниках.
Отключения проведут во всех городских районах, за исключением Советского и Металлургического. Впрочем, часть жителей Металлургического района и так уже сидит без горячей воды. Из-за многочисленных аварий опрессовку там продлили на две недели.
Вот список домов, в которых горячей воды не будет с 13 по 27 июня:
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