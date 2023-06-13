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НовостиПроисшествия13 июня 2023 4:19

Не хватал что попало: в Челябинской области разборчивый воришка вынес из магазина 14 упаковок сыра

Магнитогорец украл из магазина 14 упаковок твердого сыра
Елена КОЛЧИНА
Весь украденный сыр магнитогорец продал

Весь украденный сыр магнитогорец продал

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области мужчина сумел незаметно вынести из магазина 14 упаковок сыра. Пострадал один из сетевых супермаркетов в Магнитогорске. Ущерб оценили в 2,7 тыс. рублей.

Мужчина зашел в торговый зал, огляделся и убедился, что никто за ним не наблюдает. Тогда он сложил в пакет сыр (выбирал только твердые сорта), а потом как ни в чем не бывало вышел на улицу.

Когда пропажу товара заметили, администратор магазина попросила помощи в полиции. Как рассказали в региональном ГУ МВД, подозреваемого удалось вычислить и задержать. Это оказался 31-летний горожанин, у которого нет постоянного места работы, зато есть судимость за присвоение чужого имущества.

В полиции выяснили, что на кражу магнитогорец пошел отнюдь не из большой любви к вкусному сыру. Все похищенное мужчина продал, а деньги потратил.

Теперь в отношении горожанина возбудили уголовное дело о краже. До суда с мужчины взяли подписку о невыезде.

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