Не хватал что попало: в Челябинской области разборчивый воришка вынес из магазина 14 упаковок сыра

Весь украденный сыр магнитогорец продал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области мужчина сумел незаметно вынести из магазина 14 упаковок сыра. Пострадал один из сетевых супермаркетов в Магнитогорске. Ущерб оценили в 2,7 тыс. рублей.

Мужчина зашел в торговый зал, огляделся и убедился, что никто за ним не наблюдает. Тогда он сложил в пакет сыр (выбирал только твердые сорта), а потом как ни в чем не бывало вышел на улицу.

Когда пропажу товара заметили, администратор магазина попросила помощи в полиции. Как рассказали в региональном ГУ МВД, подозреваемого удалось вычислить и задержать. Это оказался 31-летний горожанин, у которого нет постоянного места работы, зато есть судимость за присвоение чужого имущества.

В полиции выяснили, что на кражу магнитогорец пошел отнюдь не из большой любви к вкусному сыру. Все похищенное мужчина продал, а деньги потратил.

Теперь в отношении горожанина возбудили уголовное дело о краже. До суда с мужчины взяли подписку о невыезде.

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