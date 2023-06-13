В Челябинске проверили более 400 магазинов в поисках ядовитого сидра

После случаев отравления сидр запретили продавать. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

В Челябинске проверили более 400 магазинов, где продаются напитки. В торговых точках искали ядовитый сидр самарского производства. Об этом на совещании в мэрии сообщил замглавы города по экономическому развитию Игорь Постнов. По его словам, напитка «Мистер Сидр» в Челябинске не оказалось.

— Случаев реализации данной продукции не выявлено, — рассказал вице-мэр.

Напомним, от отравления сидром в России погибли более трех десятков человек. Пострадали более сотни. Накануне в Курганской области умерла попробовавшая сидр 17-летняя школьница.

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