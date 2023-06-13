В Челябинске ограничили движение по улице 60-детния Октября

Ограничения ввели на неделю
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске ограничили автомобильное движение по участку улицы 60-летия Октября.
Как сообщили в мэрии, между домами №44 и №50 будут ремонтировать теплотрассу. Работы продолжатся до 21 июня. Водителей в администрации города просят заранее планировать объездные маршруты.
Схема: администрация Челябинска
Ранее в Челябинске ограничили проезд по улице Островского. Там также занимаются ремонтом труб.
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