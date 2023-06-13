На улице Братьев Кашириных в Челябинске построят новый жилой комплекс

Строительство хотят начать в следующем году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Челябинска может появиться новый жилой комплекс. Об этом на совещании в мэрии рассказала замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

— В июне был заключен договор о комплексном развитии территории в границах улиц Братьев Кашириных, Косарева, Партизанской и Краснознаменной, — сообщила Надежда Рыльская. — Правообладателями данного участка являются «Специализированный застройщик КЖСИ» и ПАО «Ростелеком».

Договор с мэрией подписали на три года. На участке площадью 0,6 гектара собираются возвести дома с более чем 15 тыс. квадратных метров квартир.

Строительство планируют начать в 2024 году.

Ранее в Челябинске под реновацию попали 40 аварийных домов.

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