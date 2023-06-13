Семье в Челябинской области нужно почти пять лет, чтобы накопить на квартиру

В пять лет можно уложиться, только если непрерывно экономить на всем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семье из Челябинской области требуется 4,8 года, чтобы накопить на покупку квартиры. Таковы результаты исследования, опубликованного «РИА Новости».

Аналитики подсчитали, сколько времени потребуется семье из двух взрослых и ребенка, чтобы приобрести двухкомнатную квартиру. Причем брали только жилье на вторичном рынке, а не в новостройках. Вдобавок предполагали, что в покупку квадратных метров семья вложит все сбережения в банках и все свои доходы за вычетом трат «на поддержание текущей жизни» — то есть, прожиточного минимума.

Стоимость «двушки» типовой планировки и площадью в 60 квадратных метров в Челябинской области оценили в 3,6 млн рублей.

По подсчетам специалистов, в 2022 году южноуральской семье нужно было 4,7 года, чтобы накопить на жилье. Авторы исследования отмечают, что в 2023 году срок ожидания вырос из-за того, что цены на недвижимость поднимаются, а зарплаты за ними не поспевают.

Тем не менее, результат Челябинской области — не худший. Регион на десятом месте в стране по длительности ожидания.

Быстрее всего на квартиру могут накопить жители Ненецкого автономного округа — за 2,6 года. А вот жителям Краснодарского края придется во всем себе отказывать и копить на жилье 12,3 года. Самый большой срок ожидания в Севастополе. Там двухкомнатная квартира стоит 7,8 млн рублей, а собирать на нее семье придется больше 14 лет.

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