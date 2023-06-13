Еду брать с собой: туристы из соседних регионов ищут способы сэкономить, отдыхая на Южном Урале

На Тургояк на выходные приезжают не только южноуральцы, но и туристы из ближайших областей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинскую область на отдых приезжают жители соседних Свердловской и Курганской областей. Многие сталкиваются с «кусачими» ценами. В ИА «Уральский меридиан» рассказали, как отдохнуть на озере Тургояк без лишних трат.

Самая дорогая услуга — проживание. За выходные в отеле на берегу озера просят почти 29 тыс. рублей! Но таких расходов легко избежать, если выбрать однодневный автобусный тур.

Между достопримечательностями можно передвигаться пешком. «Золотой пляж», мыс Тещин язык и озеро Инышко находятся неподалеку друг от друга. А еще есть лес и смотровая площадка, чтобы оглядеть Тургояк с высоты.

На «Золотой пляж» отдыхающих пускают бесплатно. Вот только стоит запастись собственным пледом или полотенцем, потому что лежаки выдают исключительно постояльцам ближайшего отеля.

Возле озера полно кафе, но цены в них не порадовали туристов. Поэтому экономным отдыхающим советуют захватить бутерброды или другой перекус из дома.

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