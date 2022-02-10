Престижное высшее образование рядом: 5 дней до старта приемной кампании 2023

Получить высшее образование в Южно-Уральском государственном университете и стать востребованным специалистом может каждый. Сегодня университет предлагает абитуриентам множество бюджетных мест, скидки и меры поддержки в виде стипендий.

Фото: ЮУрГУ

В этом году абитуриентов ЮУрГУ ожидают более 3 000 бюджетных мест. Из них более 1 000 выделено на востребованные инженерные направления, как в России, так и во всем мире.

Часть бюджетных мест проходят по целевому набору, а значит, абитуриент получит не только образование, но и будет гарантированно трудоустроен.

Фото: ЮУрГУ

Набравшие высокие баллы ЕГЭ могут претендовать на снижение стоимости обучения до 23%.

– 200-239 баллов ЕГЭ – скидка 15%;

– 170-199 баллов ЕГЭ – скидка 10%.

Условия действуют и для иностранных абитуриентов, поступающих по внутреннему экзамену ЮУрГУ.

Для программ магистратуры и среднего профессионального образования (СПО) также есть скидки. Для абитуриентов, поступающих в магистратуру и имеющих в дипломе средний балл:

– свыше 4,5 – скидка 20%;

– 4-4,49 – 10%.

У программ СПО действует более гибкая система:

– 5-4,8 балла – скидка 10%;

– 4,7-4,5 баллов – 7%;

– 4,4-4,2 баллов – 5%.

Абитуриенты, желающие поступить на бюджет, должны подать заявление до 25 июля, а тем, кто будет дополнительно участвовать в испытаниях творческой направленности до 9 июля.

Приемная комиссия начинается 20 июня в главном корпусе ЮУрГУ (г. Челябинск, пр. Ленина, 76) с 9 до 17 в будние дни и с 9 до 14 в субботу и воскресенье.