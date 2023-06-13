В Челябинске трамвай врезался в грузовик, пострадала вагоноважатая

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске днем 13 июля столкнулись трамвай №18 и грузовик МАЗ. Авария произошла на улице Новороссийской. Удар оказался таким сильным, что трамвай сошел с рельсов.

Фото: УБЖ Челябинска

Как рассказали в городском управлении безопасности, в ДТП пострадала 47-летняя женщина, водитель трамвая. После столкновения она не могла самостоятельно выбраться из кабины.

Фото: УБЖ Челябинска

Пострадавшую эвакуировали спасатели. С переломом ноги женщину везли в больницу.

Фото: УБЖ Челябинска

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