В Челябинске трамвай врезался в грузовик, пострадала вагоноважатая

Фото: УБЖ Челябинска
В Челябинске днем 13 июля столкнулись трамвай №18 и грузовик МАЗ. Авария произошла на улице Новороссийской. Удар оказался таким сильным, что трамвай сошел с рельсов.
Фото: УБЖ Челябинска
Как рассказали в городском управлении безопасности, в ДТП пострадала 47-летняя женщина, водитель трамвая. После столкновения она не могла самостоятельно выбраться из кабины.
Фото: УБЖ Челябинска
Пострадавшую эвакуировали спасатели. С переломом ноги женщину везли в больницу.
Фото: УБЖ Челябинска
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru