Региональный оператор обеспечил вывоз отходов, собранных волонтерами на побережье Тургояка

Фото: Центр коммунального сервиса

Центр коммунального сервиса вновь принял участие во всероссийской волонтерской акции по очистке водоемов «Вода России». Экологическое мероприятие проходило на берегу озера Тургояк в конце минувшей недели в рамках «Марафона зеленых дел». Организатором акции выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ во взаимодействии с министерством экологии Челябинской области. В рамках проекта удалось объединить несколько сотен волонтеров, неравнодушных к судьбе родного края. В ходе субботника было очищено около десяти километров береговой линии южноуральского озера.

Фото: Берег добрых дел

По традиции региональный оператор выступил партнером акции, обеспечив вывоз собранного мусора на специализированные объекты обработки и захоронения. В транспортировании отходов было задействовано две единицы техники: в одну машину волонтеры помещали мешки с вторичным сырьем, во вторую – смешанный мусор. В общей сложности с берегов Тургояка подрядчиками ЦКС было вывезено 700 килограммов отходов.

Борьба с загрязнением велась как на воде, так и на суше. Больше всего было собрано пластика – 51% от общего объема отходов, 11% – стекла и 6% – металла. Оставшиеся 32% пришлись на смешанные отходы.

Амбассадором акции «Вода России» в этом году стал шоумен Станислав Ярушин. Он призвал южноуральцев заботиться о чистоте родного края.

– Друзья, давайте делать так, чтобы мы не мусорили не только у наших рек и озер, а в целом в нашей жизни. Давайте в первую очередь вытащим мусор из своей головы, уберем его, и не будем загрязнять окружающую среду, – обратился шоумен к жителям Челябинской области.

Фото: Берег добрых дел

Отметим, субботник на озере Тургояк проходил в рамках II Экологического водного форума Южного Урала с участием представителей власти, активистов, общественников, учащихся челябинских ВУЗов. Его основной темой стали вопросы, посвященные сбережению водных ресурсов.