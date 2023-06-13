В пяти городах Челябинской области объявили режим «черного неба»

В Челябинске снова ожидается смог, Фото: архив КП

В пяти городах Челябинской области во вторник, 13 июня, объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. В министерстве экологии региона сообщили, что в ближайшие дни за деятельностью предприятий будет усилен контроль.

— Промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов, — отметили в экологическом ведомстве.

По данным регионального Гидрометцентра, смог ожидается в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше. Режим НМУ в этих городах будет действовать с 19 часов 13 июня до 19 часов 15 июня.

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