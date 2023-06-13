В Челябинской области отремонтируют более 700 км дорог

На ремонт и развитие дорожной сети в бюджете региона заложено 24 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца года в Челябинской области собираются отремонтировать более 700 км дорог. Причем треть работ в настоящий момент уже завершена. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

— Дорожный фонд в 2023 году составляет почти 24 млрд рублей. Средства идут на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог, еще порядка 50% направляются муниципалитетам, — отметил Алексей Нечаев.

По словам министра, в нормативное состояние уже приведено 150 км дорожного полотна. Речь идет о дорогах Лазурный – Дубровка, Коелга – М 36, Тюбук – Кыштым, В. Уфалей – гр. Свердловской области.

— Основное внимание уделяем опорной сети региональных дорог – это составляет порядка 2000 км. Также продолжаем перевод щебеночных дорог в асфальтобетон, выполняем работы на мостах и путепроводах, — уточнил министр дорожного хозяйства и транспорта региона.

Все работы выполняются в рамках проекта «Дорожный рывок».

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