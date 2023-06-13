В Челябинске пройдет военно-патриотический форум с лекциями об участниках СВО и героях Донбасса

Фото: архив КП
В среду, 14 июня в Челябинске впервые состоится военно-патриотический форум «Знание о Героях». Это мероприятие проходит в рамках Всероссийской патриотической акции «Знание.Герои».
Местом проведения форума станет исторический парк «Россия - Моя история» (ул. Труда, 183). Отдельный трек будет посвящен знакомству с Героями РФ, в том числе участниками СВО. По окончании мероприятия слушатели примут участие в интеллектуальной викторине.
Форум посетят студенты студенты вузов, средних профессиональных организаций и школьники.
Программа мероприятия:
10:00-10:15 - открытие
10:15-11:00 - лекция «Фальсификация истории через призму событий специальной военной операции» (спикер - Екатерина Горошенкина)
11:10-11:55 - лекции по темам:
«Памятные даты Великой Отечественной войны»;
«Современная история Челябинской области»;
«Памяти героев СВО».
12:05-12:50 - лекции по темам:
«Герои Донбасса»;
«Культурное наследие моей Родины»;
«Музыка русских героев: от Чайковского до Крутого».
13:00-13:45 - лекции по темам:
«Нижнеднепровская стратегическая операция»;
«Роль моего региона в экономике страны»;
«Помощь, сплоченность и поддержка. Гуманитарная помощь бойцам СВО» (спикер - Андрей Шакулов, боец БАРС «Каскад», участник СВО).
13:50-14:30 - лекция «СВО: мнение Героя» (спикер Воронин С.Н. - советник ректора УрГЭК по вопросам патриотического воспитания молодежи).
14:30-14:15 - викторина.
СПРАВКА
«Знание о Героях» - это серия однодневных форумов, посвященных истории и героям Российской Федерации. Каждый из форумов начинается с лекции о важности сохранения наследия прошлого и борьбы с фальсификацией истории. Основная программа поделена на три тематических трека. Участники услышат лекции о памятных событиях, решающих сражениях и героях Великой Отечественной войны, а также выяснят, какую роль в истории России играл родной регион.
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