В Челябинске пройдет военно-патриотический форум с лекциями об участниках СВО и героях Донбасса

Фото: архив КП

В среду, 14 июня в Челябинске впервые состоится военно-патриотический форум «Знание о Героях». Это мероприятие проходит в рамках Всероссийской патриотической акции «Знание.Герои».

Местом проведения форума станет исторический парк «Россия - Моя история» (ул. Труда, 183). Отдельный трек будет посвящен знакомству с Героями РФ, в том числе участниками СВО. По окончании мероприятия слушатели примут участие в интеллектуальной викторине.

Форум посетят студенты студенты вузов, средних профессиональных организаций и школьники.

Программа мероприятия:

10:00-10:15 - открытие

10:15-11:00 - лекция «Фальсификация истории через призму событий специальной военной операции» (спикер - Екатерина Горошенкина)

11:10-11:55 - лекции по темам:

«Памятные даты Великой Отечественной войны»;

«Современная история Челябинской области»;

«Памяти героев СВО».

12:05-12:50 - лекции по темам:

«Герои Донбасса»;

«Культурное наследие моей Родины»;

«Музыка русских героев: от Чайковского до Крутого».

13:00-13:45 - лекции по темам:

«Нижнеднепровская стратегическая операция»;

«Роль моего региона в экономике страны»;

«Помощь, сплоченность и поддержка. Гуманитарная помощь бойцам СВО» (спикер - Андрей Шакулов, боец БАРС «Каскад», участник СВО).

13:50-14:30 - лекция «СВО: мнение Героя» (спикер Воронин С.Н. - советник ректора УрГЭК по вопросам патриотического воспитания молодежи).

14:30-14:15 - викторина.

СПРАВКА

«Знание о Героях» - это серия однодневных форумов, посвященных истории и героям Российской Федерации. Каждый из форумов начинается с лекции о важности сохранения наследия прошлого и борьбы с фальсификацией истории. Основная программа поделена на три тематических трека. Участники услышат лекции о памятных событиях, решающих сражениях и героях Великой Отечественной войны, а также выяснят, какую роль в истории России играл родной регион.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru