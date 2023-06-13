Звезда НХЛ, воспитанник челябинского хоккея Артемий Панарин в отпуске сменил имидж: вместо кудряшек на голове — лысина

Артемий Панарин (слева) значительно поменял свой имидж. Фото: соцсети

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», воспитанник челябинского хоккея Артемий Панарин в родном Коркино постригся налысо. Спортсмен сфотографировался с одним из своих болельщиков. Снимок уже разлетается по соцсетям.

— Новая стрижка Артемия Панарина. Да-да, это не фотошоп. Мы никого не собираемся вводить в заблуждение. Это оригинал, — опубликовали фото в фанатской группе челябинского хоккеиста.

На свою родину Панарин приезжает в отпуск каждое лето. Как-то раз Артемий даже записал видео, где он колесит по полю на тракторе и комментирует санкционную политику в отношении России, а еще выложил небольшой сюжет, где он гоняет по городу на советском мопеде.

Смена имиджа, скорее всего связана с жарким уральским летом и началом подготовки к очередному сезону в НХЛ. Кстати, Артемий Панарин – один из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Играя за «Нью-Йорк Рейнджерс», спортсмен зарабатывает в год 12,5 млн долларов (контракт на семь лет — 81.5 млн долларов).

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