Цветы похожи на бабочек: в Челябинской области в необычное время зацвел любовный корень

Фото: нацпарк "Таганай"

В нацпарке «Таганай» в Челябинской области раскрылись цветы любки двулистной. Северная орхидея зацвела на две недели раньше нормального срока. Вероятно, на нее, как и на другие растения, повлияла аномальная погода.

В старину любке приписывали всевозможные магические свойства. Скромного вида цветок называли любовным корнем, диким бальзамом, кукушкиными слезкам, ночной красавицей и ночными духами.

У цветов действительно приятный аромат. Им они привлекают опылителей — летающих в сумерках и по ночам бабочек-бражников. Даже сами цветы немного похожи на белых бабочек. Из-за этого у любки появилось еще одно необычное название — орхидея-бабочка.

Ранее в Челябинской области раньше срока расцвела купальница.

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