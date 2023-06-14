В Челябинске откроют четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта

Обычным автомобилям выезжать на выделенку запрещено Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске в ближайшие месяцы планируют создать еще четыре выделенные полосы для общественного транспорта. Как рассказали в мэрии, ездить по ним без помех смогут автобусы и троллейбусы сразу 50 маршрутов.

Выделенные полосы появятся на участке проспекта Ленина между улицами Воровского и Героев Танкограда, участке улицы Чичерина между улицей Бейвеля и проспектом Победы, отрезке улицы Молодогвардейцев от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных.

Схема: администрация Челябинска

Вдобавок отдельная полоса для общественного транспорта откроется на улице Рождественского и Копейском шоссе, между проспектом Ленина и улицей Енисейской. Эта выделенная полоса станет пунктирной — в узких местах дороги она будет прерываться.

В сумме протяженность новых выделенных полос составит 15 километров. А общая протяженность всех таких полос в Челябинске к концу 2023 года достигнет 34 километров.

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