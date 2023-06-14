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НовостиОбщество14 июня 2023 5:03

Челябинская область получит 918 млн рублей на строительство модульных отелей

С помощью быстровозводимых гостиничных блоков надеются расширить возможности для внутреннего туризма
Елена КОЛЧИНА
Модульные отели должны быстро увеличить номерной фонд, чтобы приезжающим на Южный Урал туристам хватало мест

Модульные отели должны быстро увеличить номерной фонд, чтобы приезжающим на Южный Урал туристам хватало мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область получит из федерального бюджета 918 млн рублей на возведение модульных отелей. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Модульный отель — это не капитальная постройка, а здание, собранное из каркасных конструкций заводского производства. Такие дома строить быстрей, чем обычные. А при необходимости их можно разобрать и перенести на другое место.

Всего российским регионам на модульные отели выделят 8 млрд рублей. Деньги направляют на условиях софинансирования. Челябинская область попала в число регионов-лидеров по размеру бюджетных субсидий, наравне с Калининградской областью, Бурятией и Алтайским краем. В 2023 Южному Уралу перечислят на возведение отелей 413,9 млн рублей, а в 2024 году — еще 504,1 млн рублей.

— Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России, — прокомментировал решение о строительстве модульных отелей Михаил Мишустин.

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