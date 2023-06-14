Челябинская область получит 918 млн рублей на строительство модульных отелей

Модульные отели должны быстро увеличить номерной фонд, чтобы приезжающим на Южный Урал туристам хватало мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область получит из федерального бюджета 918 млн рублей на возведение модульных отелей. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Модульный отель — это не капитальная постройка, а здание, собранное из каркасных конструкций заводского производства. Такие дома строить быстрей, чем обычные. А при необходимости их можно разобрать и перенести на другое место.

Всего российским регионам на модульные отели выделят 8 млрд рублей. Деньги направляют на условиях софинансирования. Челябинская область попала в число регионов-лидеров по размеру бюджетных субсидий, наравне с Калининградской областью, Бурятией и Алтайским краем. В 2023 Южному Уралу перечислят на возведение отелей 413,9 млн рублей, а в 2024 году — еще 504,1 млн рублей.

— Рассчитываем, что эти шаги позволят в достаточно короткие сроки улучшить качество и увеличить предложение номерного фонда, а значит, обеспечить нашим гражданам более комфортные условия для отдыха в России, — прокомментировал решение о строительстве модульных отелей Михаил Мишустин.

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