В Магнитогорске женщина зарезала возлюбленного после встречи с бывшим мужем

Женщина нанесла удар в грудь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любимый человек может воткнуть нож не только в спину, но и в сердце. Так закончилась одна из ссор в семье из Магнитогорска в марте этого года. Смертельный удар нанесла 54-летняя женщина.

Пара жила вместе с 1996 года, а за три месяца до страшного преступления заключила брак. В трагический вечер семья выпила и начала выяснять отношения. За неделю до происшествия женщина случайно встретила на улице своего бывшего мужа, поэтому нынешний мужчина замучил ее ревностью. Скандал закончился тем, что женщина схватила нож и пырнула им любимого прямо в грудь.

Мужчина скончался в больнице. А вдову теперь обвиняют в убийстве.

– Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд города Магнитогорска для рассмотрения по существу, – отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Не менее страшное убийство произошло в ноябре 2022 года. Челябинка убила своего сожителя, попыталась разделать тело, а потом спрятала его на балконе. С ним женщина прожила 7 месяцев, пока соседи не вызвали полицию из-за трупного запаха. А мужчина все это время числился пропавшим без вести.

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