Обвинил приятеля в изнасиловании дочери: южноуралец заплатит штраф за ложный донос

Суд назначил доносчику наказание в виде штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель микрорайона Вишневая горка в Сосновском районе Челябинской области мужчина решил отомстить приятелю необычным способом. Накатив для храбрости, он позвонил в полицию и сообщил, что тот изнасиловал его малолетнюю дочь.

В квартиру к семье сразу приехала следственно-оперативная группа, которая предупредила мужчину об ответственности за заведомо ложный донос. Но он только подтвердил свои слова.

Следователи провели проверку, но факта преступления не установили. Поэтому заявившего обвинили в заведомо ложном доносе.

– Приговором суда с учетом раскаяния в содеянном и наличия двух несовершеннолетних детей мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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