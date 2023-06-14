В Челябинске проведут «карточный» дорожный ремонт

Ямы и выбоины будут заделывать во всех районах Челябинска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске проведут дополнительный ямочный ремонт. Асфальт начнут чинить во всех городских районах.

Как сообщили в мэрии, рабочие будут выполнять ремонт картами. При таком способе срезается верхний слой асфальта на широком участке дороги рядом с ямой или трещиной. Затем укладывают новое покрытие.

— Это позволяет сократить расходы за счет частичного сохранения покрытия, при этом сделать дорожное полотно практически однородным, — пояснили в администрации города.

Вот список адресов, по которым собираются провести ремонт картами:

Тракторозаводский район

ул. Южноуральская;

ул. Салютная от ул. Героев Танкограда до ул. Горького;

ул. 2-я Щербаковская;

ул. Мамина (малая) от ул. Чоппа до ул. Кулибина (вдоль д/сада).

Металлургический район

ул. Дегтярева от ул. Социалистической до ул. Электростальской;

ул. Румянцева от шоссе Металлургов до Каштакского бора;

ул. Дружбы от ул. Мира до ул. Румянцева;

ул. Социалистическая от ул. Жукова до ул. Дегтярева.

Советский район

ул. Челябинская от ж/д переезда пос. Новосинеглазово до ул. Советской;

ул. Советская от ул. Морозова до ул. Кирова (пос. Новосинеглазово);

ул. Салтыкова от Троицкого тракта до ул. Карпинского;

Старотроицкий тракт от ул. Рылеева до ж/д переезда.

Центральный район

ул. Смирных от ул. Энтузиастов до ул. Лесопарковой;

ул. 250-летия Челябинска от ул. Академика Королева до ул. Академика Макеева;

ул. Витебская от ул. Энгельса до ул. Энтузиастов (восстановление подпорной стенки);

ул. Варненская от ул. Воровского до ул. Татьяничевой.

Ленинский район

ул. Кронштадтская от ул. Масленникова до ул. Дзержинского и от ул. Нахимова до ул. Энергетиков;

проезд от ул. Местной до Сухомесовского кладбища;

ул. Девятого Мая от ул. Руставели до ул. Пограничной;

ул. Тухачевского от ул. Гражданской до ул. Коммунаров.

Калининский район

ул. Ворошилова от ул. Братьев Кашириных до СНТ;

ул. Художника Русакова от ул. Игнатия Вандышева до ул. Ижевской;

ул. Громовой от ул. Артиллерийской до ул. Кудрявцева;

ул. Ижевская от проспекта Победы до ул. Молодогвардейцев д. 41Б.

Курчатовский район

ул. Красного Урала от ул. Куйбышева до проспекта Победы;

ул. Чайковского (малый проезд) от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта;

ул. Захаренко от ул. Солнечной до ул. Молдавской;

а/д на пос. Миасский от Свердловского тракта до ост. «Стройкомбинат».

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