В Челябинске проведут «карточный» дорожный ремонт

Ямы и выбоины будут заделывать во всех районах Челябинска
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинске проведут дополнительный ямочный ремонт. Асфальт начнут чинить во всех городских районах.
Как сообщили в мэрии, рабочие будут выполнять ремонт картами. При таком способе срезается верхний слой асфальта на широком участке дороги рядом с ямой или трещиной. Затем укладывают новое покрытие.
— Это позволяет сократить расходы за счет частичного сохранения покрытия, при этом сделать дорожное полотно практически однородным, — пояснили в администрации города.
Вот список адресов, по которым собираются провести ремонт картами:
Тракторозаводский район
ул. Южноуральская;
ул. Салютная от ул. Героев Танкограда до ул. Горького;
ул. 2-я Щербаковская;
ул. Мамина (малая) от ул. Чоппа до ул. Кулибина (вдоль д/сада).
Металлургический район
ул. Дегтярева от ул. Социалистической до ул. Электростальской;
ул. Румянцева от шоссе Металлургов до Каштакского бора;
ул. Дружбы от ул. Мира до ул. Румянцева;
ул. Социалистическая от ул. Жукова до ул. Дегтярева.
Советский район
ул. Челябинская от ж/д переезда пос. Новосинеглазово до ул. Советской;
ул. Советская от ул. Морозова до ул. Кирова (пос. Новосинеглазово);
ул. Салтыкова от Троицкого тракта до ул. Карпинского;
Старотроицкий тракт от ул. Рылеева до ж/д переезда.
Центральный район
ул. Смирных от ул. Энтузиастов до ул. Лесопарковой;
ул. 250-летия Челябинска от ул. Академика Королева до ул. Академика Макеева;
ул. Витебская от ул. Энгельса до ул. Энтузиастов (восстановление подпорной стенки);
ул. Варненская от ул. Воровского до ул. Татьяничевой.
Ленинский район
ул. Кронштадтская от ул. Масленникова до ул. Дзержинского и от ул. Нахимова до ул. Энергетиков;
проезд от ул. Местной до Сухомесовского кладбища;
ул. Девятого Мая от ул. Руставели до ул. Пограничной;
ул. Тухачевского от ул. Гражданской до ул. Коммунаров.
Калининский район
ул. Ворошилова от ул. Братьев Кашириных до СНТ;
ул. Художника Русакова от ул. Игнатия Вандышева до ул. Ижевской;
ул. Громовой от ул. Артиллерийской до ул. Кудрявцева;
ул. Ижевская от проспекта Победы до ул. Молодогвардейцев д. 41Б.
Курчатовский район
ул. Красного Урала от ул. Куйбышева до проспекта Победы;
ул. Чайковского (малый проезд) от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта;
ул. Захаренко от ул. Солнечной до ул. Молдавской;
а/д на пос. Миасский от Свердловского тракта до ост. «Стройкомбинат».
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