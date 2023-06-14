В Челябинском парке Гагарина 17 июня отпразднуют Сабантуй

Сабантуй - это народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске 17 июня отпразднуют Сабантуй. Торжества начнутся в 12:00 в парке имени Гагарина.

Как рассказали в городском управлении культуры, горожан ждут танцы и национальные игры. В парке развернут юрты. Покажут традиционную борьбу куреш.

В шатрах устроят мастер-классы по изготовлению сувенирных юрт и открыток.

А на главной сцене пройдет концерт. Выступят ZAINETDIN, Рустем Асаев, а также другие артисты из Башкортостана, Татарстана и Челябинской области.

Как праздновали Сабантуй в Челябинске в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

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