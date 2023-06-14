В Челябинской области во время стройки нашли скелет человека

Сейчас в произошедшем разбираются следователи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В частном секторе деревни Камышинка Красноармейского района нашли человеческий скелет. Страшную находку совершили во время проведения строительных работ.
– Следственное управление по городу Копейску проводит проверку по данному факту. До проведения судебно-медицинской экспертизы о криминальном характере трупа говорить рано, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе следственного комитета Челябинской области.
Сейчас силовики работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего.
Не менее шокирующую находку вчера утром совершил рыбак из Троицка. Он заметил всплывший труп.
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