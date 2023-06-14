В Челябинской области во время стройки нашли скелет человека

Сейчас в произошедшем разбираются следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В частном секторе деревни Камышинка Красноармейского района нашли человеческий скелет. Страшную находку совершили во время проведения строительных работ.

– Следственное управление по городу Копейску проводит проверку по данному факту. До проведения судебно-медицинской экспертизы о криминальном характере трупа говорить рано, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе следственного комитета Челябинской области.

Сейчас силовики работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего.

Не менее шокирующую находку вчера утром совершил рыбак из Троицка. Он заметил всплывший труп.

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