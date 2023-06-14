«Тревел-гид Tele2» 2.0: челябинцев приглашают отправиться в путешествия по новым маршрутам

Оператор активно поддерживает внутренний туризм. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Мобильный оператор Tele2 обновил свой онлайн-путеводитель для тех, кто любит изучать историю и культуру региона и не представляет своей жизни без путешествий. Тревел-гид синхронизирован с картой покрытия сети оператора, в нем собраны интересные маршруты, полезные рекомендации, авторские аудиогиды о локациях и подарки от партнеров проекта.

Контент онлайн-ресурса от Tele2 доступен бесплатно всем желающим. Оператор активно поддерживает внутренний туризм и помогает жителям и гостям Челябинской области открыть для себя природные и культурно-исторические достопримечательности, посмотреть на них под другим углом. В онлайн-путеводителе Tele2 собраны 11 тематических маршрутов для путешествий: «Сатка: нескучный маршрут для любителей контрастов», «Кыштым: из Венеции на остров Бали», «Златоуст: крылатые кони и легендарное оружие», «Касли: чугунная сказка» и другие. Каждый найдет в этом путеводителе подходящий для себя маршрут: и любители однодневных поездок, и путешественники, которые строят маршрут на все выходные дни, и поклонники активных поездок, и ценители музеев и мастер-классов. Одна из новинок этого года маршрут по самому городу Челябинск. Он расскажет о страницах истории города и подойдет, как и гостям, так и тем, кто хочет узнать новое о знакомых домах и улицах в самом сердце города.

В онлайн-путеводителеTele2 собраны 11 тематических маршрутов для путешествий. Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

Кроме маршрутов тревел-проект предлагает пользователям аудиогиды с эксклюзивным контентом от экспертов по истории региона и искусствоведов. Виртуальный экскурсовод поможет узнать прямо на месте жителей какого города называли кузюками, где в подводном гроте по легенде скрывается легендарный полоз, какое озеро называют чашей здоровья и долголетия и чем завершился спор двух древних духов на скале Шайтан-Камень о том, что сильнее – добро или зло. Сеть Tele2 протестирована во всех локациях, поэтому путешественники убедятся в качестве связи на всех точках маршрутов.

Команда проекта приготовила полезные советы для путешественников по Челябинской области. Например, посетители онлайн-ресурса могут узнать о длительности маршрута, рекомендованном времени для посещения включенных в него достопримечательностей, а также получить рекомендации о том, где во время поездки можно пообедать, остановиться на ночь и даже, что привести в подарок друзьям и близким. Так что составить оптимальный маршрут не составит труда даже начинающим путешественникам.

Еще один раздел онлайн-гида содержит выгодные и приятные предложения от партнеров оператора в рамках бонусной программы «Больше». Так, например, путешественники смогут получить скидку на проживание в отелях, билеты в музеи и на некоторые позиции меню в заведениях. Воспользоваться этими предложениями могут только клиенты Tele2.

Кирилл Давыдов, директор челябинского филиала Tele2:

– Сейчас очень популярен туризм внутри региона, а путешественники хотят делиться впечатлениями о поездках в соцсетях непосредственно с места событий. Именно эти тренды мы и решили поддержать. Мы сосредоточены на развитии сети не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, в местах отдыха и туризма. Путешествуя по региону, пользователи могут в этом убедиться. Сеть 4G Tele2 доступна 99% жителей Челябинской области. Мы поняли, что можем сделать внутренний туризм более комфортным, собрав в одном месте все лучшие рекомендации о популярных местах отдыха.

Отправиться в путешествие с путеводителем Tele2 можно и в другие регионы Урала. На онлайн-ресурсе есть маршруты по Пермскому краю, Тюменскойи Свердловской областям.

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