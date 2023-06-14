Стреляли в лобовое стекло и голову, скинули в кювет и избили: трое южноуральцев пытались убить своего знакомого

Мужчин приговорили к большим срокам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое жителей Аргаяшского района долго вынашивали мысль, как напакостить знакомому, с которым они враждовали. И в ноябре 2021 года попытались его убить. Спойлер: не успешно.

Когда мужчина ехал на своей машине, недоброжелатели его остановили, выстрелив не менее трех раз в лобовое стекло. Пострадавший попытался уехать, но машину догнали и столкнули в кювет.

После этого водителя избили и четыре раза выстрелили в голову из травматического пистолета. Бандиты подумали, что их враг умер, бросили его там и уехали. А мужчина выжил!

Преступников нашли и задержали. Суд признал их виновными в покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору

– Мужчинам назначены наказания от 11 до 13 лет лишения свободы с ограничением свободы от 1 года 6 месяцев до 1 года 10 месяцев, каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Также суд взыскал компенсацию морального вреда. За страшные истязательства потерпевший получит 2,1 млн рублей.

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