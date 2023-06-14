Делегация Челябинской области поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме

В прошлом году Алексей Текслер также участвовал в ПМЭФ. Фото: пресс-службе губернатора

Губернатор Алексей Текслер возглавит делегацию Челябинской области на петербургском международном экономическом форуме.

Форум проходит с 14 по 17 июня, а представители Южного Урала на нем будут работать 15 и 16 июня.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Алексей Текслер представит бизнесменам инвестиционный потенциал региона, расскажет о приоритетных проектах.

Губернатор поучаствует в центральном событии форума – пленарном заедании, выступит на панельной сессии по бюджетной и налоговой политике, посетит совместное заседание комиссий Госсовета, посвященное энергетике и экономике.

Кроме того, Алексей Текслер встретится с представителями деловых кругов и подпишет ряд соглашений о сотрудничестве Челябинской области с крупными компаниями.

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