Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке

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Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ автокредитования на покупку подержанных автомобилей в июне 2023 года, подготовленного порталом Выберу.ру.

В рейтинге участвовали автокредитные предложения российских банков, входящих в топ-50 по объемам розничного кредитования на 01 февраля 2022 года. В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии, как процентная ставка по кредитам, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, полная стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей. При ранжировании продуктов также брались в расчет срок и максимальная сумма кредитования, учитывались необходимость страхования и его влияние на ставку, возможность оформления онлайн и отсутствие скрытых комиссий, а также ряд других параметров.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. По итогам 2022 года объемы автокредитования и портфель автокредитов банка выросли в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику:

- гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны;

- возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита;

- трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев.

Пакет документов для получения кредита:

- паспорт гражданина РФ;

- на выбор - загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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