На Копейском шоссе в Челябинске закрыли три нелегальные заправки

Заправки признали опасными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске суд приостановил работу трех газозаправочных станций. Все они расположены в Ленинском районе: в строениях №1П/1, №36/6 и №63 по Копейскому шоссе.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на заправках пользовались оборудованием, работающим под избыточным давлением. Такое оборудование относится к третьему классу опасности. Владельцы станций обязаны были зарегистрироваться в госреестре и получить лицензию, но они этого не делали.

Поле проверки возбудили административные дела о нарушении требований безопасности, а Ленинский райсуд решил временно закрыть заправки из-за «возможного возникновения негативных последствий».

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