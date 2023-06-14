С осужденного за взятки бывшего завкафедрой УралГУФК взыскали миллион рублей

Виктор Олефиренко. Фото: Фото: uralgufk.ru

Судебные приставы взыскали штраф в 1 млн рублей с бывшего завкафедрой Уральского государственного университета физкультуры Виктора Олефиренко.

— Судебное решение было исполнено путем обращения взыскания на денежные средства должника, размещенные на счете, арестованном в ходе следствия, а также на пенсию осужденного гражданина, — рассказали в региональном ГУФССП.

В дополнение к назначенному за взятки штрафу экс-преподавателю пришлось заплатить 70 тыс. рублей исполнительского сбора.

Напомним, суд признал Виктора Олефиренко виновным в получении взяток от студентов. Завкафедрой целых семь лет брал плату за зачеты и оценки на экзаменах. В сумме учащиеся принесли ему 1,7 млн рублей.

Экс-сотрудника вуза приговорили к четырем с половиной годам в колонии общего режима и выплате штрафа. Олефиренко обжаловал судебное решение. Он просил уменьшить срок заключения, ссылаясь на возраст и состояние здоровья. Апелляцию не удовлетворили.

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