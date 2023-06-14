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НовостиОбщество14 июня 2023 11:00

Площадку Ильменского фестиваля в Челябинской области проверят кинологи с собаками

Участников попросили отказаться от алкоголя
Елена КОЛЧИНА
Ильменский фестиваль начнется уже 16 июня

Ильменский фестиваль начнется уже 16 июня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске кинологи с собаками обследуют место проведения Ильменского фестиваля. Об этом сообщили в ОМВД Миасса.

Ильменский фестиваль авторской песни в 2023 году будут проводить с 16 по 18 июня на горнолыжном курорте «Солнечная долина». В полиции ожидают, что на мероприятия соберутся тысячи человек.

Сотрудники ГИБДД готовятся регулировать движение на подъезде к «Солнечной долине», чтобы уменьшить возможные пробки. А порядок на самом фестивале вместе с силовиками будут обеспечивать дружинники и сотрудники охранных предприятий.

— Гражданам запрещено иметь при себе какое-либо оружие, употреблять алкоголь, — напомнили в миасском ОМВД правила посещения фестиваля.

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