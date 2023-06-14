В Челябинске рецидивист отобрал у женщины сумку с деньгами

Фото: УМВД по г. Челябинску

В Челябинске жертвой грабителя стала 37-летняя женщина. Все произошло вечером на улице Воровского. К ней подбежал неизвестный и выхватил сумку из рук.

Женщина вызвала полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы опросили ее и начали поиск преступника. Вскоре грабитель был задержан – им оказался неоднократно судимый 33-летний житель Свердловской области.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — рассказали в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

Общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. Похищенную сумку с деньгами и телефоном в ближайшее время вернут женщине.

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