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НовостиПроисшествия14 июня 2023 12:59

В Челябинске будут судить экс-начальника газовой компании за коммерческий подкуп

Общий ущерб от его действий оценили на сумму более 1 млн рублей
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанет 33-летний экс-начальник фирмы, которая занимается добычей природного газа. Мужчине предъявлено обвинение в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Обвиняемый занимал должность начальника отдела капитального строительства. По данным следствия, он за деньги подписывал акты о выполненных ремонтно-строительных работах на автогазозаправочных станциях. При этом никаких проверок объектов не проводилось. В итоге компания понесла ущерб на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Мужчина был задержан полицейскими. Ему избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь его уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд Челябинска.

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