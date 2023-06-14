Путин присвоил жителю Челябинской области звание «Заслуженного спасателя России»

Иван Швец. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Указом президента Владимира Путина жителю Челябинской области Ивану Швецу присвоено звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

— За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций присвоить Швецу Ивану Борисовичу почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации», — говорится в документе.

В поисково-спасательной службе Челябинской области рассказали, что Иван Швец всю свою жизнь посвятил профессии. Оставаясь в строю, он воспитал несколько поколений талантливых спасателей.

— В Мобильном отряде областной ПСС Иван Борисович Швец прошел все ступени профессии от спасателя до спасателя 1 класса, — отметили в ведомстве. — В 2017 году он возглавил Мобильный отряд.

Иван Швец имеет множество благодарностей и почетных грамот, в том числе и от губернатора Челябинской области. Спасатель также награжден ведомственными медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За заслуги».

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