Челябинской области выделили 918 млн рублей на строительство модульных отелей

Модульные отели в местах отдыха помогут быстро увеличить номерной фонд Фото: Юлия РЕУТОВА

В Челябинской области построят порядка 30 гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами. Правительство РФ выделило на эти цели 918 млн рублей. Таким образом Южный Урал получит существенный толчок в развитии туристического бизнеса.

— В ближайшие два года туристический рынок России и Челябинской области в частности получит беспрецедентные меры поддержки. Впервые реализуется такая масштабная программа субсидирования строительства популярных и востребованных модульных мест размещения на сумму почти 8 млрд рублей. Таким образом, Минэкономразвития России закладывает фундамент для создания полноценного рынка модульных средств размещения и способствует достижению показателей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — заявил заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Главным плюсом модульных отелей является то, что они состоят из каркасных конструкций. При необходимости их можно быстро собрать или разобрать, а это в свою очередь дает возможность перенести здание в другое место.

Челябинская область среди 38 регионов оказалась на втором месте по объему субсидий в сфере строительства модульных отелей. Как отметил заместитель губернатора Александр Богашов, добиться выделения такой крупной суммы помогла масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании.

— Туристический поток в Челябинскую область с каждым годом растет, отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики. Для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО «Центр проектного развития» проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область – вторая в стране по объему субсидии, — резюмировал Александр Богашов.

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