Челябинские полицейские нагрянули с проверками в пункты приема металлолома

Фото: УМВД по Челябинску

В Челябинске после жалоб на воровство канализационных люков начались массовые проверки пунктов приема металлолома. За сутки полицейские провели рейды во всех районах города.

— В результате проведенных мероприятий было проверено 28 пунктов приема металлолома, в 12-ти из них деятельность осуществлялась в нарушении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов, — сообщили в УМВД по городу Челябинску.

В отношении провинившихся владельцев пунктов составили 12 административных протоколов по статье 14.26 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). В городской полиции также добавили, что в дальнейшем проверки будут продолжаться.

Фото: УМВД по Челябинску

Фото: УМВД по Челябинску

Фото: УМВД по Челябинску

СПРАВКА

За нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от 1 500 до 8 000 рублей для физических лиц, от 3 000 до 10 000 рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией предмета совершения административного правонарушения, металлического лома и отходов черных металлов.

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