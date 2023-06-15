Лето в «Мегаполисе» наступило!

Фото: термальный курорт «Лето»

В начале июня состоялось долгожданное открытие термального курорта «Лето» в самом сердце Челябинска! Главная особенность проекта в том, что отдыхать здесь можно в любое время года и в любую погоду: 4 бассейна с комфортной температурой воды, 8 форматов бань, кафе и рестораны, пляж, «иглу», детская игровая - все для удобного и приятного пребывания гостей.

Термальный курорт «Лето» разместился сразу на 3х этажах КРК «Мегаполис».

На крыше главная изюминка проекта – большой бассейн под открытым небом с панорамным обзором на новую набережную. Здесь же расположились детский бассейн, кафе, пляж, 4 бани различной тематики, «иглу» – домики для дружеских посиделок и праздников и pool bar, в котором можно заказывать напитки, не выходя из бассейна.

Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей. Это очень удобно: если забыл тапочки, полотенце или даже купальник — все можно приобрести на месте.

А на самом нижнем уровне термального курорта 2 бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, ресторан, 2 бани и 2 хаммама.

Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. Все люди разные – и в проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь проходят банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.

К детям в термальном курорте «Лето» особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном размещается детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром. Для деток «Лето» подготовило специальные детские часы, когда в бассейне их встретят герои любимых сказок, а малыши сами смогут себя почувствовать сказочными персонажами.

Про досуг взрослых здесь тоже не забыли: йога, аквааэробика, вечеринки под открытым небом — и это еще не все сюрпризы, которые подготовил термальный курорт «Лето». Посещение всех мероприятий для гостей курорта бесплатное. Более подробно узнавайте на сайте летотермы.рф.

Не стоит забывать и про сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, Гастропарком и Мягким кинотеатром. Тот самый случай, когда симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта представляет невероятное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей.

Термальный курорт «Лето» находится в КРК «Мегаполис», по адресу Свердловский проспект, 51а. Всю информацию можно узнать по телефону 24-000-24, на сайте, а также на официальной странице во ВКонтакте.