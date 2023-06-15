В Челябинске произошел пожар на тракторном заводе

Горело здание на улице Героев Танкограда
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинске на территории тракторного завода «ДСТ Урал» случился пожар. Поздно вечером 14 июня горожане заметили яркие языки пламени над крышей отдельно стоящей постройки и клубы черного дыма.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю здания на площади 240 квадратных метров.
Пламя тушили 24 сотрудника МЧС, 6 спецмашин. Причины возгорания сейчас выясняют.
Напомним, тем же вечером в Челябинской области два человека разбились на мотодельтаплане.
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