В Магнитогорске подросток на ВАЗ сбил 8-летнего мальчика и сбежал

ДТП лучилось на пешеходном переходе
Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
В Магнитогорске восьмилетний мальчик попал под колеса.
Поздним вечером 14 июня ребенок в компании отца переходил проспект Ленина на зеленый свет. Выскочивший на пешеходный переход ВАЗ-21099 наехал на мальчика. Водитель не остался помочь, а поспешил скрыться с места происшествия.
Как рассказали в ГИБДД Магнитогорска, ребенку оказали медицинскую помощь. Травмы оказались не слишком страшными, мальчика отправили долечиваться на дому.
ВАЗ и его водителя удалось разыскать. Оказалось, что за рулем сидел 17-летний юноша. Водительских прав у него не было.
В полиции возбудили административные дела о вождении без прав, проезде на красный свет, оставлении мета ДТП, а также об излишней тонировке автомобильных стекол.
— Сотрудниками полиции также будет дана юридическая оценка действиям родителей по вопросу исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей, — сообщили в Госавтоинспекции.
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