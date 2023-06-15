В Магнитогорске подросток на ВАЗ сбил 8-летнего мальчика и сбежал

ДТП лучилось на пешеходном переходе Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Магнитогорске восьмилетний мальчик попал под колеса.

Поздним вечером 14 июня ребенок в компании отца переходил проспект Ленина на зеленый свет. Выскочивший на пешеходный переход ВАЗ-21099 наехал на мальчика. Водитель не остался помочь, а поспешил скрыться с места происшествия.

Как рассказали в ГИБДД Магнитогорска, ребенку оказали медицинскую помощь. Травмы оказались не слишком страшными, мальчика отправили долечиваться на дому.

ВАЗ и его водителя удалось разыскать. Оказалось, что за рулем сидел 17-летний юноша. Водительских прав у него не было.

В полиции возбудили административные дела о вождении без прав, проезде на красный свет, оставлении мета ДТП, а также об излишней тонировке автомобильных стекол.

— Сотрудниками полиции также будет дана юридическая оценка действиям родителей по вопросу исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей, — сообщили в Госавтоинспекции.

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