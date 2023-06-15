Из Челябинска могут запустить прямой авиарейс в Минск

Алексей Текслер работает на ПМЭФ 15 и 16 июня. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинск и Минск может связать прямой авиарейс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства

Взаимодействие в транспортной и иных сферах на Петербургском международном экономическом форуме обсудили губернатор Алексей Текслер и чрезвычайный полномочный посол Беларуси Дмитрий Крутой.

Челябинская область и Беларусь уже сейчас сотрудничают в сфере культуры. На Южный Урал приезжал Большой театр Республики Беларусь, а челябинский ансамбль танца «Урал» выступает на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

Товарооборот между Челябинской областью и Беларусью за январь-март 2023 года вырос на 33% по сравнению с тем же периодом пошлого года. На ПМЭФ Алексей Текслер заявил, что это еще не предел роста.

В Минске сейчас работает выставочный павильон, где демонстрируют продукцию 25 южноуральских предприятий.

— Концепция шоу-рума не со всеми регионами работает, но ваш хороший пример, — рассказал Дмитрий Крутой. — Мы будем тиражировать, демонстрировать коллегам, и своих белорусских производителей тоже к этому продвигаем.

Алексей Текслер и Дмитрий Крутой обсудили кооперацию нескольких предприятий, в тои числе «Магнитогорского металлургического комбината» и «Могилевского завода лифтового машиностроения», челябинского производителя кирпича «Кемма» и «БЕЛАЗ-Холдинг».

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