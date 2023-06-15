В Челябинской области столкнулись грузовики, один из них опрокинулся

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
В Миассе столкнулись два грузовика. ДТП лучилось 14 июня на объездной дороге Тургоякского шоссе.
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 58-летний водитель Iveco слишком разогнался на дороге и не выдержал дистанцию. В итоге машина врезалась в ехавший впереди грузовой ГАЗ.
ГАЗ от удара вылетел на обочину и опрокинулся.
В региональной поисково-спасательной службе сообщили, что пострадал 69-летний водитель перевернувшейся машины. Он повредил руку. Мужчине оказали медицинскую помощь.
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
Спасатели также отсыпали землей вылившееся топливо: у грузовика при столкновении пробило бензобак.
Напомним, в тот же день в Магнитогорске подросток на ВАЗ сбил на пешеходном переходе 8-лтнего мальчика.
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